أردوغان يتعهد بنقل قضية هضبة الجولان إلى الأمم المتحدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن تركيا ستنقل قضية هضبة الجولان إلى الأمم المتحدة.

وقال أردوغان في مقابلة مع محطة تي.جي.آر.تي خبر إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان كان "هدية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات هناك.

كان ترامب قد قال يوم الخميس إن الوقت قد حان كي تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان التي انتزعتها من سوريا في حرب 1967 في تحول كبير في السياسة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن ترامب سيوقع قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان وذلك خلال لقاء سيجمعه بنتنياهو الإثنين في واشنطن.

وكتب إسرائيل كاتز على موقع تويتر الأحد "سيوقع الرئيس ترامب غدا بحضور رئيس الوزراء نتانياهو قرارا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان."

وكان ترامب قد صرح الخميس أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة ذات الموقع الاستراتيجي والتي احتلتها الدولة العبرية من سوريا خلال حرب 1967.

ولم يوضح الرئيس الأميركي ما إذا كان سيفعل ذلك حقا، أو متى سيتخذ خطوة فعلية تترجم موقفه.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ فترة طويلة للحصول على هذا الاعتراف، ورأى محللون أن تصريح ترامب عبر تويتر هو بمثابة هدية لحملة نتانياهو الانتخابية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل/نيسان.

ويخوض نتنياهو معركة صعبة في مواجهة التحالف الوسطي "أبيض وأزرق" برئاسة رئيس الاركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس ووزير المال السابق يئير لابيد.

ودانت سوريا ودول أخرى في المنطقة تعهد ترامب قائلة إنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وتبنت فرنسا الموقف ذاته.

وضمت إسرائيل الجولان عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وسبق ان اعترف ترامب في كانون الاول/ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل نقل السفارة الاميركية من تل ابيب اليها في ايار/مايو 2018.