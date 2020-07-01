أردوغان يتوعد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ابنته

توعد الرئيس التركي، اليوم الأربعاء بتشديد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إهانات مزعومة ضد ابنته وصهره عندما أعلنا ولادة طفلهما الرابع على تويتر.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأعضاء حزبه في خطاب متلفز إن حكومته عازمة على تقديم تشريع يجبر شركات التواصل الاجتماعي على تأسيس وجود قانوني لها في تركيا. ويعني هذا المطلب أنه يمكن محاسبتها مالياً وإجبارها على الاستجابة لقرارات المحاكم التركية.

تساءل أردوغان في إشارة إلى الإهانات المزعومة لأفراد عائلته “هل ترون سبب معارضتنا لوسائل التواصل الاجتماعي مثل نتفليكس وتويتر ويوتيوب وما إلى ذلك.؟ من الضروري أن تخضع هذه القنوات للسيطرة.”

وقال أردوغان “تركيا ليست جمهورية موز. سوف نزجر أولئك الذين يتجاهلون الهيئات التنفيذية والقضائية”.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن عددًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي احتجزوا ليلًا بسبب تغريدات بتهمة إهانة ابنة أردوغان وصهره، وهو وزير المالية، وابن الزوجين حديث الولادة.

وتظاهر العديد من الأتراك لدعم عائلة الرئيس وإدانة الإهانات، بما في ذلك سياسيون معارضون.

على الرغم من أن تصريحات أردوغان جاءت بعد أيام من الإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن حكومته تدرس منذ فترة طويلة التعديلات التي ستمكنها من إبقاء عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب تحت المراقبة من خلال إجبارها على إزالة المحتوى أو المخاطرة بغرامات باهظة وتقييد الوصول إلى منصاتها.

ويخشى نقاد من أن تهدف هذه الخطوة إلى الحد من قدرة الشعب التركي على الوصول إلى المنافذ الإخبارية المستقلة في بيئة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وحظرت تركيا إمكانية الوصول إلى آلاف المواقع. ففي يناير/كانون الثاني بينما، رفعت الحكومة حظرًا استمر أكثر من عامين على ويكيبيديا بعد أن قضت المحكمة العليا في تركيا بأن الحجب غير دستوري. ومنعت تركيا إمكانية الوصول إلى الموسوعة على الإنترنت بعد أن رفضت إزالة محتوى اعتبرته الحكومة مسيئًا.