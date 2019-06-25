أردوغان: يتوقع عودة مليون لاجئ سوري فور اقامة المنطقة الآمنة

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، عودة ما يصل الى مليون لاجئ سوري من تركيا الى بلادهم فور إقامة المنطقة الآمنة على امتداد الحدود المشتركة بين ابلدين.

واستقبلت تركيا نحو أربعة ملايين سوري - وهو أكبر عدد في بلد واحد للسوريين الذين فروا من بلادهم منذ بدء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثماني سنوات. وتتصاعد التوترات بين الأتراك والسوريين في البلد المضيف في بعض الأحيان.

وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة خارج حدودها في شمال شرق سوريا حيث تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.

وتريد أنقرة أن ينسحب مقاتلو وحدات حماية الشعب من المنطقة لحماية حدودها وتريد واشنطن ضمانات بعدم تعرض الأكراد الذين تحالفوا معها في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا للأذى.

وتعمل تركيا والولايات المتحدة كذلك على تنفيذ اتفاق بشأن بلدة منبج السورية وهي عملية قالت مصادر من الجيش التركي لرويترز في أبريل نيسان إنها تتقدم بوتيرة أبطأ من المطلوب.

وقال أردوغان متحدثا في أنقرة أمام مشرعين من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له "نحاول توسعة المنطقة الآمنة على امتداد حدودنا بقدر المستطاع حتى يتمكن اللاجئون السوريون في بلادنا من العودة لبلادهم.

"في الوقت الراهن عاد 330 ألفا، لكنني أعتقد أنه حين تُحل المشكلات في منبج وشرق الفرات سيصل العدد سريعا إلى مليون".

