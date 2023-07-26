أردوغان يجمع عباس وهنية في أنقرة

قالت وكالة انباء الاناضول التركية ان الرئيس رجب طيب أردوغان عقد لقاء مغلقا في انقرة الاربعاء، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وعقد اللقاء في المجمع الرئاسي التركي بحسب الوكالة التي اشارت الى ان عباس كان وصل في زيارة الى انقرة الثلاثاء، بدعوة من اردوغان.

والتقى عباس وهنية اخر مرة الجزائر في تموز/يوليو العام الماضي، وذلك بمبادرة من الرئيس عبدالمجيد تبون. وحينها وصفت حماس اللقاء الذي جرى على هامش احتفالات ذكرى استقلال الجزائر بانه كان "اخويا".

وكان موقع "العربي الجديد" قال في وقت سابق ان هنية سيصل الى انقرة الاربعاء، على رأس وفد من الحركة لاجراء محادثات مع عباس ستتركز على محاولة نزع فتيل الازمة التي بدات تتصاعد بين الجانبين على خلفية الاعتقالات التي تشنها السلطة الفلسطينية في صفوف ناشطي حركتي حماس والجهاد الاسلامي في الضفة الغربية.

وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق ان الاجتماع بين هنية وعباس جاء بطلب من الاخير الذي يتزعم ايضا حركة فتح المهيمنة في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "صفا" عن أبو مرزوق قوله ان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد هاتفه شخصيا وابلغه رغبة عباس في لقاء قادة حركة حماس خلال زيارته الى انقرة.

وياتي لقاء عباس وهنية قبل ايام من اجتماع للامناء العامين للفصائل الفلسطينية من المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الاسبوع المقبل.

وينعقد اجتماع القاهرة بغياب حركة الجهاد الاسلامي التي اعلنت مقاطعته احتجاجا على اعتقال اجهزة السلطة الفلسطينية عددا من عناصرها في الضفة الغربية.

من اجتماع فخامة الرئيس محمود عباس مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم في انقرة . pic.twitter.com/IVmsMLSfdF — حركة فتح - الصفحة الرسمية (@fateh_pal65) July 26, 2023

وقال موقع العربي الجديد ان حماس ستقدم لعباس في انقرة قائمة بأسماء معتقلين سياسيين لدى اجهزة الامن الفلسطينية، كما ستبحث الملفات التي سيجري طرحها خلال اجتماع قادة الفصائل المرتقب في القاهرة.

واعتبر ابو مرزوق ان اطلاق سراح المقاومين ووقف سياسة الاعتقالات في صفوفهم تعد مطلبا اساسيا لحماس، وذلك باعتبارهم خط الدفاع الاول عن الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره في تصريحاته لوكالة صفا.