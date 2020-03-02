أردوغان يحذر أوروبا من تدفق ملايين اللاجئين

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول القارة الأوروبية من تدفق ملايين اللاجئين والمهاجرين نحو أراضيها.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال مشاركته في فعالية لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا السياق: “منذ فتح حدودنا أمام اللاجئين، بلغ عدد المتدفقين نحو الدول الأوروبية مئات الآلاف وسيصل هذا العدد إلى الملايين”.

وأكد أردوغان أن بلاده عازمة على عدم تحمل عبء مستدام لملايين اللاجئين على حدودها والفارين من النظام الظالم والمنظمات الإرهابية.

أردوغان: كبّدنا النظام السوري أكبر خسارة في تاريخه pic.twitter.com/9G0boWolAZ — عربي TRT (@TRTArabi) March 2, 2020

وأوضح أن تركيا تكافح في سوريا من أجل أمن أراضيها وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين السوريين.

وتابع قائلا: “كبّدنا النظام السوري أكبر خسارة في تاريخه، وخسائر النظام البشرية والمادية حتى الأن، ما هي إلا بداية”.

وأردف: “سنؤكد لهؤلاء الغافلين، على أننا دولة كبيرة لا تنحني ولو قُطع رأسنا، وأقول لروسيا وإيران مجددا، ليست لتركيا أي مشكلة معكما في سوريا”.

وأكد الرئيس التركي أن قوات النظام السوري سيكون مصيرها الهلاك في حال لم تنسحب إلى الحدود التي وضحتها تركيا.

واستطرد قائلا: “منزعجون من تدهور الأوضاع في سوريا إلى هذه الدرجة، والنظام هو المسؤول عمّا آلت إليه الأمور”.

ولفت إلى أن تقارير اللجنة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أظهرت ارتكاب النظام السوري جرائم حرب باستهدافها المدنيين والمنظمات الطبية.

وأشار إلى أن تركيا لا تعتمد في كفاحها على دولة أو مؤسسة معينة، بل تعتمد على إمكاناتها وقدراتها وسواعد جنودها وشجاعتهم.

وفي معرض تعليقه على عملية درع الربيع التي بدأت عقب اعتداء قوات النظام السوري على الجنود الاتراك بمحافظة إدلب، قال أردوغان إنه واجب على تركيا دحر وتدمير من تسبب في مقتل جنودها. (وكالات)