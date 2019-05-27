أردوغان يحول جزيرة أعدم عليها "مندريس" لقلعه حريه

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيجري افتتاح جزيرة "ياسي أدا" في بحر مرمرة، باسمها الجديد "جزيرة الديمقراطية والحرية" نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان في إطار زيارة تفقدية لأعمال بناء بعض الأبنية والمرافق في الجزيرة.

يشار إلى أن الجزيرة المذكورة، صدر فيها قرار إعدام رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بعد الانقلاب العسكري عام 1960.

ورافق أردوغان في زيارته التفقدية، وزارء الداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والبيئة والتطوير العمراني مراد قوروم، والثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

كما رافقه متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكلي أوغلو، وعدد من الإعلاميين والنواب الأتراك.

يشار أن أعمال إعادة تنظيم جزيرة "ياسّي أدا" بدأت في 14 مايو/ أيار 2015.

واستخدمت الجزيرة كمنفى منذ القرن الرابع للميلاد، وبنيت عليها كنيسة ودير في الماضي، وتناقلت ملكيتها بين العديد من الأشخاص إلى أن اشترتها القوات البحرية التركية عام 1947.

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşen Yassıada'yı ziyaret etti pic.twitter.com/foG3boDmL0 — 24 TV (@yirmidorttv) May 27, 2019

وأقيمت عليها محكمة، قاضت أعضاء الحزب الديمقراطي (التركي)، بعد الانقلاب العسكري في 27 أيار/مايو 1960، ونفذ الحكم بهم في أيلول/ سبتمبر 1961.

وفي عام 1993 نقلت كلية المنتجات المائية بجامعة إسطنبول، معهدها إلى الجزيرة، وفي 1995 غادرت الكلية جزيرة "ياسي أدا"، ومنذ ذلك الوقت والجزيرة مهجورة.

وفي عام 1993 نقلت كلية المنتجات المائية بجامعة إسطنبول، معهدها إلى الجزيرة، وفي 1995 غادرت الكلية جزيرة "ياسي أدا"، ومنذ ذلك الوقت والجزيرة مهجورة.





















