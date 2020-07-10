أردوغان يحول متحف آيا صوفيا إلى مسجد

وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، مرسوما بفتح متحف آيا صوفيا كمسجد في اسطنبول بعد أن ألغت محكمة تركية مرسوما حكوميا يعود إلى عام 1934 حول المبنى التاريخي إلى متحف، وذلك وفقا لنسخة من المرسوم.

ونشر أردوغان نسخة من المرسوم الذي وقعه على صفحته على تويتر وينص المرسوم على أن قرارا اتخذ بتسليم إدارة مسجد آيا صوفيا لهيئة الشؤون الدينية في البلاد وفتحه للصلاة.

وأعلنت محكمة تركية اليوم الجمعة، أنها أبطلت مرسوما حكوميا يرجع لعام 1934 كان يقضي بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف، مما يمهد الطريق لإعادة المبنى إلى مسجد مرة أخرى على الرغم من تحذيرات دولية من الإقدام على مثل هذه الخطوة.

فيما أفاد مراسل الغد من إسطنبول بأنه بناء على القرار الجديد، سيحول ملفّ آيا صوفيا إلى إدارة شؤون الأوقاف التركية، ليتم تنفيذ تحويله إلى مسجد.