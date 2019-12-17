أردوغان يدعو لتوطين مليون لاجئ في شمال سوريا

تستضيف تركيا 3.7 مليون لاجئ سوري.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إلى إعادة توطين مليون لاجئ سوري في "منطقة سلام" بشمال سوريا طواعية ولكن "خلال فترة قصيرة جدا".

وفي تصريحات أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، أضاف أردوغان الذي تستضيف بلاده3.7 مليون لاجئ سوري "نحن بحاجة لإيجاد صيغة تسمح للاجئين... الذين سافروا إلى تركيا بإعادة التوطين في بلادهم".

وذكر أردوغان أنه من الممكن بناء مساكن ومدارس في المنطقة التي عاد إليها بالفعل نحو 371 ألف لاجئ سوري منذ أن بدأت تركيا عمليات عسكرية للقضاء على "التنظيمات الإرهابية" في المنطقة مشيرا إلى تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني.

