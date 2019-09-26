أردوغان يرفض عشاء الأمم المتحدة بسبب تواجد السيسي

قال مراسل صحيفة "حرييت" التركية عبر حسابه الشخصي على "تويتر" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر مغادرة حفل العشاء الذي أقيم بالأمم المتحدة بعد رؤيته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حاضرا في القاعة.



وقال “Razi canikligil” في تغريدته: “لم يدخل الرئيس أردوغان القاعة عندما رأى الرئيس المصري السيسي يجلس على نفس طاولة ترامب في الأمم المتحدة. فغادر أردوغان القاعة”.



وأضاف: “قد جمعت طاولة الرئيس المصري كلا من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس البولندي أندريه دودا”.



وتضمنت تغريدة المراسل التركي صورة من حفل العشاء يظهر بها كل من الرئيس المصري والرئيس الأميركي على نفس الطاولة. (عربي21)