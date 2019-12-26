أردوغان يستعد لإرسال قوات تركية إلى ليبيا

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تأكيده استعداد أنقرة لإرسال قوات إلى ليبيا إن تلقت طلبا بذلك من حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال أردوغان إنه من المتوقع أن يُمرر تفويض إرسال جنود إلى ليبيا من البرلمان التركي في الثامن من الشهر المقبل، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن تركيا "ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس".

وأضاف أن "من يدعم حفتر الآن هم ذاتهم من دعموا الانقلاب على الحكومة الشرعية في مصر".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه اتفق مع تونس على دعم حكومة السراج في ليبيا، مضيفا أنه أنقرة تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

وقال أرودغان إن "هدفنا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد على العكس من ذلك منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا" وذلك على خلفية التوتر بين تركيا من جهة ومصر واليونان من جهة أخرى بخصوص التطورات في منطقة المتوسط المتعلقة بمنابع الغاز والأزمة الليبية.

وقال الرئيس التركي ، إن تركيا أبلغت أوروبا أنه لم يعد بإمكانها استيعاب موجة جديدة من اللاجئين.

وكشف أردوغان أن "مساحة الأراضي التي تم تطهيرها من الإرهاب في سوريا بلغت 8.2 ألف كيلومتر مربع"، وأضاف أن بعض الدول لم تلتزم بتعهداتها حيال سحب الإرهابيين إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية-السورية.

واقترح الرئيس التركي، في وقت سابق إعادة توطين 3 ملايين لاجئ سوري في شرق الفرات بشمال سوريا، حيث أطلقت تركيا عملية نبع السلام العسكرية.