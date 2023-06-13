أردوغان يشارك بمباراة كرة سلة مع عدد من المسؤولين

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمشاركة في مباراة كرة سلة جمعت عددا من المسؤولين معه.

ونشر عثمان أشقين باك وزير الشباب والرياضة التركي عبر حسابه على منصة تويتر صورة للمباراة، وقال معقبا على الصورة: "نواصل لعب كرة السلة مع رئيسنا، كما يظهر على الشاشة خلفنا، فإن الفريق الأخضر هو الفائز، نحن في كامل لياقتنا".

Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip.🏀



Formumuzdayız.😎 pic.twitter.com/ET9X1v4Kqy — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) June 11, 2023

كما أظهرت الصورة، المنشورة أيضا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وأيضا رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وعدد من نواب حزب العدالة والتنمية مصطفى ورانك ومحمد محرم قصاب أوغلو وألباي أوزالان.

وتمكن الفريق الذي يرتدي القميص الأخضر في الصورة وهو ذات الفريق الذي لعب معه الرئيس رجب طيب أردوغان، بنتيجة 50-22 على الفريق ذي القميص الأبيض.