أردوغان يشيد بمقتل البغدادي وجونسون يعتبره “لحظة مهمة"

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بمقتل زعيم تنظيم “الدولة “ أبو بكر البغدادي ووصفه بأنه “نقطة تحول” في الحرب على الإرهاب.

وكتب أردوغان على تويتر “مقتل زعيم داعش يعتبر نقطة تحول في الحرب على الإرهاب”.

كما أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمقتل البغدادي واعتبره “لحظة مهمة” إلا أنه أكد أن المعركة ضد التنظيم “لم تنته بعد”.

وكتب على تويتر “مقتل البغدادي لحظة مهمة في القتال ضد الإرهاب، ولكن المعركة ضد شر داعش لم تنته بعد”.

وأضاف “سنعمل مع شركائنا في التحالف لإنهاء نشاطات داعش الإجرامية والهمجية بشكل نهائي”.

وصرح وزير الدفاع بن واليس أن قادة تنظيم الدولة الإسلامية “حرفوا الإسلام لتجنيد الالاف للانضمام إلى هذه القضية الشريرة”.

وأضاف “أرحب بما جرى، والعالم لن يفتقد البغدادي”.