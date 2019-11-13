أردوغان يصل واشنطن للقاء ترامب

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى واشنطن، في زيارة رسمية تلبية لدعوة وجهها له نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفي جعبته ملفات ساخنة عدة لنقاشها معه.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله "قاعدة أندروز الجوية"، السفير التركي لدى واشنطن، سردار قليج، والمندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والمدير العام للمراسم في الولايات المتحدة، كام هندرسن، إلى جانب مسؤولين آخرين.

ويرافق أردوغان في زيارته كل من عقيلته أمينة ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية، براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة روهصار بكجان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن.

وسبق أن وضح أردوغان قبيل مغاردته أنقرة لزيارة واشنطن، أبرز الملفات على أجندته للزيارة ولقاء ترامب، وهي بحث الدعم الأمريكي لزعيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المعروف باسم "مظلوم عبدي".

وكذلك بحث تسليم الداعية التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء "منظمة إرهابية"، وهو يقيم في الولايات المتحدة ويديرها عن بعد.

وسيبحث الرئيس التركي الملف السوري، وعملية "نبع السلام"، وكذلك المنطقة الآمنة، وعدم التزام واشنطن بسحب الوحدات الكردية من مناطق في الشمال السوري وفق الاتفاق السابق بين أمريكا وتركيا، وفق أردوغان.

ومن الملفات التي سيتطرق لها أردوغان أيضا، مسألة ترحيل بلاده لعناصر تنظيم الدولة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، والتعاون في مكافحة الإرهاب. (الأناضول)