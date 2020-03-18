أردوغان يطالب الأتراك بالبقاء في منازلهم

نصح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك، اليوم الأربعاء، بعدم مغادرة منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع إلا للضرورة وبالحد من التواصل الاجتماعي لحين انحسار خطر الإصابة بفيروس كورونا، لكنه لم يصدر تعليمات بعدم الذهاب إلى أماكن العمل.

وقال أردوغان، في كلمة بعد اجتماع خاص في أنقرة لمعالجة تفشي الفيروس، “يجب ألا يغادر أي من مواطنينا منزله أو يخالط أحدا إلا في حالة الضرورة القصوى إلى أن يختفي التهديد”.

وأضاف “يجب على مواطنينا الذين يذهبون إلى مكاتبهم العودة مباشرة إلى منازلهم في نهاية يوم العمل”.

كما أعلن الرئيس التركي أن بلاده ستؤجل مدفوعات الدين وتخفض أعباء الضرائب في قطاعات متعددة ضمن حزمة إجراءات بقيمة 100 مليار ليرة (15.4 مليار دولار) لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات وباء فيروس كورونا.

ودعا البنوك إلى عدم تقييد القروض والشركات إلى عدم خفض الوظائف، بينما تعهد بدعم شركة الخطوط الجوية التركية.

وكانت تركيا أعلنت، الليلة الماضية، عن تضاعف عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في يوم واحد إلى 98.