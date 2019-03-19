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أردوغان يطالب بضرورة دفع إرهابي مجزرة نيوزيلندا ثمن جريمته

أردوغان يطالب بضرورة دفع إرهابي مجزرة نيوزيلندا ثمن جريمته
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