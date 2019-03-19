أردوغان يطالب بضرورة دفع إرهابي مجزرة نيوزيلندا ثمن جريمته

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة أن يدفع الإرهابي منفذ مجزرة نيوزيلندا ثمن جريمته الشنعاء، مؤكدا أن بلاده ستحاسبه بأي شكل من الأشكال إن لم تحاسبه نيوزيلندا على ذلك.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء أمام تجمع جماهيري في ولاية “زونغلداق” (شمال) قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس/ آذار الحالي.

وقال أردوغان مخاطبا منفذ مجزرة نيوزيلندا، “عليك أن تدفع ثمن ما اقترفت يداك، وإن لم تحاسبك نيوزيلندا، فنحن نعرف كيف نحاسبك بشكل من الأشكال”.

وبخصوص إلغاء بلاده عقوبة الإعدام، أضاف أردوغان: “بالنسبة لي، لقد أخطأنا حين ألغينا عقوبة الإعدام، إذ يصعب عليّ أن أرى الذين تسببوا في مقتل 251 مواطنا ليلة المحاولة الانقلابية (15 يوليو 2016) وهم

أحياء في السجون يتم تلبية احتياجاتهم، حتى ولو كانت عقوبتهم السجن المؤبد”