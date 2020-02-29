  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. أردوغان يطلب من بوتين تنحي روسيا جانبا لضرب سوريا

أردوغان يطلب من بوتين تنحي روسيا جانبا لضرب سوريا

منشور 29 شباط / فبراير 2020 - 10:12
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تتنحى روسيا جانبا وتترك لتركيا التعامل مع "النظام السوري "بمفردها.

وأضاف أردوغان في كلمته أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم أن تركيا "لم تذهب إلى سوريا بدعوة من نظام الأسد وإنما استجابة لطلب الشعب السوري، ولا نية لنا بالخروج ما دام شعبها يطالبنا بالبقاء".

ولفت إلى إن بلاده "تنفذ كل الالتزامات التي وقعنا عليها في اتفاقاتنا مع روسيا بشأن سوريا".

وجاءت تصريحات أردوغان على خلفية إعلان تركيا الخميس عن مقتل 33 من جنودها جراء غارات نفذها سلاح الجو السوري في محافظة إدلب.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...