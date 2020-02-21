أردوغان يطلب من فرنسا وألمانيا المساعدة بإنهاء الأزمة الإنسانية السورية

قالت الرئاسة التركية اليوم الجمعة إن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقديم دعم “ملموس” لإنهاء الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك في ظل تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال أردوغان خلال مكالمة هاتفية إنه ينبغي أن تتوقف الهجمات في إدلب، حيث تسببت عملية للنظام السوري مدعومة من روسيا في نزوح مئات الآلاف ووضع أنقرة وموسكو والنظام السوري على شفا مواجهة.

وكان متحدث ألماني قد قال إن ماكرون وميركل اتصلا أمس الخميس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعبير عن القلق بشأن الوضع الإنساني في إدلب وحثا على إنهاء الصراع هناك. (رويترز)