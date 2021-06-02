أردوغان يعتزم بحث توتر العلاقات التركية- الأمريكية مع بايدن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم بحث توتر العلاقات التركية الأمريكية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال لقائهما المرتقب.

جاء ذلك في تصريحات، مساء الثلاثاء، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين على شاشة التلفزيون الرسمي التركي.

وأضاف أردوغان: “سنسأله عن سبب توتر العلاقات التركية الأمريكية إلى هذا الحد” خلال اللقاء المرتقب على هامش قمة “الناتو” ببروكسل، منتصف يونيو/حزيران الجاري.

وبخصوص أحداث 1915، قال أردوغان مخاطبا بادين: “هل انتهيت من كل أعمالك وتسعى الآن لتصبح محاميا عن الأرمن؟، هل كان أسلافك في الإدارة الأمريكية أقل دراية منك بهذا الأمر؟ لم يستخدم أحدهم تلك الكلمة (إبادة)”.

وتساءل أردوغان: “إذا كانت الولايات المتحدة حليفتنا، فهل ستقف معنا أم مع الإرهابيين؟ للأسف، إنهم بجانب الإرهابيين”.

وتطرق إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اعتبر فيها أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعاني من “موت دماغي”، وأضاف “إن كان رئيس دولة عضو في الناتو يقول إن الحلف في حالة موت دماغي، فينبغي على الناتو مساءلته على خلفية ذلك”.

وأردف: “نعلم مع من يتعامل ماكرون في ليبيا وسوريا”. (الأناضول)