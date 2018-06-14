أردوغان يعرض على بوتين إنتاجا مشتركا لمنظومات S-500 الصاروخية

الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للقيام بإنتاج مشترك لمنظومة S-500 للدفاع الجوي التي لا مثيل لها في العالم، وفقا لموقع "HABER 3" التركي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله: "قدمت روسيا لنا قرضا لشراء منظومة S-400 المضادة للأهداف الجوية بشروط مقبولة جدا، وسنبدأ الإنتاج المشترك في المرحلتين الثانية والثالثة. كما عرضت أنا على روسيا القيام بإنتاج مشترك للمنظومة الجديدة من طراز S-500" .

بالإضافة إلى ذلك رد رئيس تركيا على انتقادات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لبلاده بشأن صفقة منظومات صواريخ S-400 بين موسكو وأنقرة

وقال أردوغان متسائلا: "لماذا هم صامتون بشأن منظومات S-300 التي اشترتها اليونان، هذه السياسة مع تركيا لا يمكن فهمها، صناعة الدفاع لدينا لها احتياجاتها الخاصة، وسوف نسعى جاهدين لتلبيتها".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي أن أنقرة مستعدة لاستخدام منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 إذا لزم الأمر. وقال: "هذه أنظمة دفاعية، ماذا سنفعل بها إذا لم نستخدمها وقت الحاجة؟".

ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر الماضي، اتفاقية قرض من موسكو تشتري بموجبها أنقرة بطاريتين من منظومات S-400 الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، بقيمة مليارين ونصف مليار دولار، يقوم بتشغيلها عسكريون أتراك. كما اتفق الطرفان على التعاون التكنولوجي في مجال تطوير إنتاج S-400 في تركيا