أردوغان يعلق على خطوة روسيا تجاه "خيرسون"

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخطوة التي قامت بها القوات الرروسية في مديمة خيرسون، بالإيجابية، معتبرا انها ستنعكس بشكل إيجابي على ملف الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

وأكد أردوغان، استمرار تركيا في بذل الجهود الدبلوماسية، لإحياء المفاوضات بين موسكو وكييف، منوها إلى أنه لا يمكن بعد تحديد موعد محدد لإنطلاق المفاوضات بينهما مجددا.

وقال الرئيس التركي، في تصريحات بمطار أنقرة قبيل توجهه إلى سمرقند: "إن تجديد اتفاق تصدير الحبوب من الموانىء الأوكرانية، يرتبط بالعديد من القرارات ومحادثات الرؤساء".

وشدد أردوغان، على أن أنقرة تبذل كل جهدها، وتقوم بما عليها بشأن اتفاق الحبوب".

وتأتي تصريحات الرئيس التركي، بعد القرار الروسي يوم أمس الأربعاء، بالإنسحاب من الجهة اليمنى لنهر دنيبر في مدينة خيرسون، نحو الجهة اليسرى.

وقال قائد قوات العملية العسكرية الروسية الخاصة، سيرغي سوروفكين، إن انسحاب قواتنا، يهدف للحفاظ على حياة الجنود الروس، وتعزيز الخطوط الدفاعية، مما يسمح بتعزيز العمليات الهجومية وإعادة الانتشار على محاور أخرى في منطقة العمليات.