أردوغان يعلن بدء العمليات العسكرية شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية وتعتبرها أنقرة “إرهابية”.

وقال أردوغان في تغريدة على “تويتر” إن “القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري (معارضين مدعومين من أنقرة) بدآ عملية نبع السلام في شمال سوريا”.

وقال مصدر أمني تركي إن العملية العسكرية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية ومدافع الهاوتزر.

بالتزامن، ذكر مراسل لقناة “سي.إن.إن ترك” أن انفجارات ضخمة عدة هزت بلدة رأس العين في شمال شرق سوريا، مضيفا أنه كان بالإمكان سماع أزيز طائرات في أجواء المنطقة.

وأضاف أن دخانا أسود شوهد يتصاعد من مبان في رأس العين التي تقع على الجانب الآخر من الحدود من بلدة جيلان بينار.