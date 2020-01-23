أردوغان يغيب عن مأدبة عشاء مؤتمر برلين

كشفت وسائل إعلام تركية، استنادا إلى شهادة صحافيين وصفوا بأنهم مقربون من دوائر صنع القرار، سبب مغادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برلين على عجل وعدم حضوره مأدبة العشاء للمشاركين في مؤتمر برلين.

وأفاد هؤلاء الصحافيون بأن أردوغان غادر برلين فور انتهاء مؤتمر القمة الدولي (مؤتمر برلين) حول ليبيا، ولم يحضر مأدبة العشاء التي أقامتها المستشارة أنغيلا ميركل، بسبب وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخليفة حفتر.

يذكر أن أردوغان كان قد غادر برلين على عجل عائدا إلى بلاده، قبل انعقاد المؤتمر الصحافي المشترك.

وكانت ألمانيا استضافت قمة دولية حول ليبيا الأحد الماضي شاركت فيها 12 دولة منها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والجزائر وتركيا.

وحضر هذه القمة من الجانب الليبي ممثلان لطرفي النزاع وهما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وخليفة حفتر، لكنهما لم يشاركا في اجتماعات المؤتمر الرسمية. (القدس العربي)