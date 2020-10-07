أردوغان يلتقي أمير قطر في الدوحة بعد زيارة تعزية لأمير الكويت

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة، والتي وصلها قادما من الكويت حيث قدم واجب العزاء لأميرها الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الامير الراحل صباح الأحمد.

وقالت وكالة انباء الاناضول ان زيارة العمل التي يقوم بها اردوغان لقطر ستركز على علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، إلى جانب قضايا ثنائية وإقليمية أخرى.

وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت العلاقات التركية – القطرية تميزا وصلابة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما أثرت الزيارات الرسمية المتكررة بين الرئيس أردوغان، والأمير تميم، في دفع العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما إلى الأمام.

وشهد عام 2014 تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، وفي ظلها اكتسبت العلاقات الاقتصادية زخما كبيرا.

وفي وقت سابق الاربعاء، زار الرئيس التركي الكويت حيث قدم واجب العزاء لأمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة سلفه الراحل صباح الأحمد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأنه جرى استقبال الرئيس التركي في القاعة الأميرية بالمطار، حيث قدم تعازيه للأمير الكويتي في وفاة سلفه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما قدم الرئيس أردوغان التعازي إلى رئیس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق علي الغانم، ونائب رئیس الحرس الوطني الشیخ مشعل الأحمد الجابر، الذي تمت تزكيته وليا للعهد من شقيقه أمير البلاد، في وقت سابق الأربعاء.

والأربعاء الماضي، أدى الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للكويت، غداة إعلان الديوان الأميري وفاة الشيخ صباح الأحمد، بالولايات المتحدة حيث كان يعالج، عن عمر ناهز 91 عاما.

