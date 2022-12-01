أردوغان يناقش شن عملية عسكرية برية شمال سوريا

يناقش الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الخميس، مع مجلس الأمن القومي في البلاد، إمكانية شن عملية عسكرية برية في شمال سوريا.

وافادت قناة"تي آر تي"، بأن أردوغان سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن التركي، الذي سيعقد اجتماعه الأخير في 2022، لبحث قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

وأشارت "تي آر تي"، إلى أن أبرز القضايا التي ستبحث في الإجتماع، مناقشة أنشطة مكافحة الإرهاب وتنفيذ عملية برية عسكرية في شمال سوريا.

وتأتي التهديدات التركية، بشن عملية برية عسكرية، ضد القوات الكردية، في شمال سوريا والعراق، إثر عملية التفجير التي وقعت في مدينة اسطنبول مؤخرا، والتي ذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، حيث حملت "أنقرة" مسؤولية التفجير لحزب العمال الكردستاني.

وأبدت الولايات المتحدة، اعتراضها على شن عملية عسكرية تركية برية في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن الضربات التركية ستهدد حياة الجنود الأمريكان في تلك المنطقة.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي، خلوصي أكار، أمس الأربعاء، إلى خفض التصعيد.

وكثفت القوات التركية، خلال الأيام الأخيرة، من قصفها على المناطق والمواقع التي تتواجد في القوات الكردية في شمال سوريا، كما أكد وأكد أردوغان، يوم الأحد الماضي، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".