الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رفضه لموقف ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، من قضية محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها مساء أمس السبت في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين الدولية، إنه "من المستحيل قبول أسلوب تعامل ولي العهد السعودي" مع هذا الموضوع وذلك "بعدم اتهام المسؤولين عن قتل خاشقجي حتى ثبوت ذنبهم".

وانتقد أردوغان مستوى تعاون السعودية وولي عهدها مع تركيا لكشف ملابسات هذه الجريمة "الشنيعة"، موضحا أن الأمير محمد سبق أن أرسل النائب العام في المملكة إلى اسطنبول لكن الأخير لم يشاطرنا معلوماته حول القضية.

وأشار الرئيس التركي إلى تناقضات في الرواية السعودية بخصوص مقتل خاشقجي التي تغيرت مرارا منذ بداية القضية، واصفا تفسيرات المملكة لما حدث بغير المرضية.

وتابع أردوغان: "لم يبلغنا حتى الآن الطرف السعودي من هم شركاء القتلة. وعلى المملكة أن تفعل ذلك".