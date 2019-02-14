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صحيفة روسية: أردوغان يخاصم الصين لأجل المسلمين الإيغور

صحيفة روسية: أردوغان يخاصم الصين لأجل المسلمين الإيغور
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