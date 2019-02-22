البيت الأبيض: ترامب وأردوغان يبحثان إنشاء منطقة آمنة بسوريا

ازداد التواصل بين الطرفين مؤخرا بعد الحديث عن منطقة عازلة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا الصراع في سوريا وقضايا التجارة، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، واتفقا على مواصلة تنسيق الجهود لإنشاء منطقة آمنة محتملة في سوريا.



وأضاف البيت الأبيض أن الاتصال بين الرئيسين يأتي قبل اجتماع بين القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، والجنرال جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، وبين نظيريهما التركيين.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان مقتضب: "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا، لفترة من الوقت".