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البيت الأبيض: ترامب وأردوغان يبحثان إنشاء منطقة آمنة بسوريا

البيت الأبيض: ترامب وأردوغان يبحثان إنشاء منطقة آمنة بسوريا
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