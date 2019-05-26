أردوغان: 500 مليون مشاهد يتابعون المسلسلات التركية

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتشار الواسع الذي حققته المسلسلات التركية عبر العالم، مشيرا إلى أنها باتت تحظى بمشاهدة 500 مليون شخص في 156 دولة.

وقال أردوغان: "هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الذي قدّمه حزب العدالة والتنمية لهذا القطاع منذ وصوله إلى السلطة"، لافتا إلى أن حكومته زادت دعم الأنشطة الثقافية في البلاد إلى 50 ضعف ما كان عليه مقارنة بعام 2002.

وأشار إلى أن تركيا صارت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قطاع إنتاج المسلسلات، وأن بلاده تحولت إلى ماركة عالمية في مجال المسلسلات، التي تحظى حاليا بمشاهدة 500 مليون شخص في 156 دولة.

وشدد أردوغان على "أهمية الثقافة والفن والرياضة باعتبارها قيمة مشتركة بالنسبة إلى جميع الأمم"، كما أعرب عن شكره للفنانين والرياضيين على مساهماتهم في هذا المجال.

يشار إلى أن المسلسلات التركية حققت نجاحا ملحوظا خلال السنوات العشر الأخيرة على شاشات التلفزيون، وبلغت قيمة تصديرها نحو 350 مليون دولار