أرقام كورونا تتصاعد وأوروبا في الصدارة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 145 ألفا و673 شخصا، اليوم الجمعة.

وتم تسجيل أكثر من مليونين و182 ألفا و740 إصابة معلنة في 193 بلدا ومنطقة منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر/كانون الأول. وتم إعلان تعافي 474 ألفا و900 من هذه الحالات على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة فحوص إلا للحالات الأخطر.

وباتت الولايات المتحدة حاليا بؤرة الوباء الأولى مع بلوغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و286 والإصابات 671 ألفا و425، بينما تعافى 54 ألفا و703 مرضى على الأقل.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية كالبلد الأكثر تأثّرا مع 22 ألفا و170 وفاة و168 ألفا و941 إصابة مؤكدة.

وتحل إسبانيا في المرتبة الثالثة مع 19 ألفا و478 وفاة و188 ألفا و68 إصابة مؤكدة، من ثم فرنسا مع 17 ألفا و920 وفاة و165 ألفا و27 إصابة، تليها بريطانيا بـ13 ألفا و729 وفاة و103 آلاف و93 إصابة.

والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان.

وحتى اليوم، أعلنت الصين – ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونج كونج- عن 4632 وفاة و82 ألفا و367 إصابة، بينما تعافى 77 ألفا و892 شخصا.

وسجّلت أوروبا مليون و99 ألفا و211 إصابة و94 ألفا و21 وفاة حتى الآن.

وبلغ عدد الإصابات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 701 ألف و335 مع 34 ألفا و499 وفاة.

وسجّلت آسيا 154 ألفا و943 إصابة و6751 وفاة، والشرق الأوسط 115 ألفا و745 إصابة و5357 وفاة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 85 ألفا و237 إصابة و4001 وفاة، وإفريقيا 18 ألفا و546 إصابة و965 وفاة، وأوقيانيا 7730 إصابة و79 وفاة.