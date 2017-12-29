أرقام ملفتة عالميًا وعربياً تلخص عام 2017

احدى طرق شرح الأحداث، التي جرت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، هي البحث عن الأرقام التي قد لا يكون كل الأشخاص على دراية بها.

بعيدا عن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي أسفرت عن احتجاز مئات من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في أحد أشهر فنادق الرياض، توقف تقرير لقناة أميركية عند تكلفة إقامة هؤلاء على خزينة الدولة.

وقالت قناة "كاربونيتيد تي في" التلفزيونية الأميركية، إن إجمالي تكلفة توقيفات قضايا الفساد في فندق "الريتز كارلتون" نحو 425 ألف دولار يوميا، أي ما يعادل 21 مليون دولار، تشمل إقامة معتقلي الفساد خلال 50 يوما تقريبا، ولا يشتمل هذا المبلغ على الطعام. وهذا المبلغ يزداد نصف مليون دولار يوميا.

قامت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بحصر هذه الأرقام الملفتة.

1.7 مليون شخص

استخدموا وسم أنا أيضا #metoo على موقع تويتر، للتعبير عن رفضهم للانتهاكات الجنسية، في أعقاب فضيحة هوليوود التي تورط فيها قطب إنتاج الأفلام هارفي واينستين، وفقا لعدد من التقارير. وشاركت نساء من 85 دولة في هذه الحملة.

812 ملعب كرة قدم

تتسع مساحة الجبل الجليدي A68 ، الذي انفصل عن نهر "لارسين سي" الجليدي في القارة القطبية الجنوبية في يوليو/ تموز الماضي، لاستضافة كل المباريات، التي ستقام خلال كأس العالم المقبلة لكرة القدم، في وقت واحد. ووفقا لعلماء فإن هذه العملية الطبيعية ربما تكون قد تسارعت، بسبب الاحتباس الحراري لكوكب الأرض.

44 سيجارة يوميًا

وفقا لخبراء في مجال الصحة، فإن هذا هو العدد المكافئ من السجائر، التي "دخنها" سكان نيودلهي عبر تنفسهم هواء المدنية الملوث، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتضم الهند عشر مدن، من بين العشرين مدينة الأكثر تلوثا في العالم، من ناحية جودة الهواء.

1600%

اقتربت قيمة عملة البيتكوين الافتراضية من 20 ألف دولار، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، وسجلت متوسط نمو سنوي بنحو 1600 في المئة، مقارنة بقيمتها في عام 2016.

17 شخصا

عدد المشاهير الذين توفوا خلال عام 2017، (حتى يوم 22 ديسمبر/ كانون أول)، ما يجعله العام الأسوأ بالنسبة للمشاهير، وذلك وفقا لموقع Deathlist.net، وهو موقع متخصص في نعي المشاهير.

ومن بين المشاهير الذين ماتوا خلال العام هيو هيفنر، مؤسس مجلة بلاي بوي، والكوميديان جيري لويس، والملياردير ديفيد روكفيلر.