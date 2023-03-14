أرمينيا تحذر من تصعيد أذربيجان في "ناغورني قره باغ"

البوابة - توقع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أن تشهد المنطقة المتنازع عليها، بين بلاده وأذربيجان، في إقليم ناغورني قره باغ، تصعيد خلال الفترة المقبلة.

وأشار باشينيان، إلى أنه اشتكى خلال اتصال هاتفي أجراه الإثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من قوة حفظ السلام الروسية، وعجزها عن وقف التصعيد في الإقليم المتنازع عليه.

وقال رئيس الوزراء الأرميني، خلال مؤتمر صحافي: " خلال حديثي مع الرئيس الروسي، أشرت له عن احتمال حصول تصعيد في ناغورني قره باغ، وعن مشاكل في المنطقة التي تشرف عليها قوة حفظ السلام الروسية".

وشهد الأسبوع الماضي، اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل شرطيين أرمينيين.

وأعرب باشينيان، عن قلقه من تلك الإشتباكات، التي أكد أنها وقعت في منطقة مسؤولية قوة حفظ السلام الروسية.

يشار إلى أن الجيش الروسي، أعلن في السادس من آذار/مارس الجاري، الروسي أن قواته لحفظ السلام في منطقة ناغورني قره باغ أوقفت تبادلا لإطلاق النار بين المتحاربين سجّل قبل يوم وخلف خمسة قتلى.