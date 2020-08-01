أرمينيا: تركيا تسعى لزعزعة استقرار القوقاز

صرح وزير الخارجية الأرميني، زهراب مناتساكانيان، السبت، بأن تركيا تسعى إلى زعزعة استقرار منطقة جنوب القوقاز، وذلك رداً على موقف أنقرة من التصعيد الأخير في الأزمة بين باكو ويريفان والمناورات العسكرية بينهما التي بدأت اليوم في أذربيجان.

وأكد وزير الخارجية في تصريحات لقناة شانت، أن “الموقف التركي مما يحدث حالياً يعكس السياسة التخريبية وعدم الاستقرار لهذا البلد، والتي كنا وما زلنا شهوداً عليها في منطقة شرق المتوسط ووشمال أفريقيا والشرق الأوسط”.

وتدعم تركيا باكو بشكل واضح، وذلك بعد اتفاقها معها على تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة داخل الأراضي الأذرية وستكون على مرحلتين، الأولى برّية والثانية جوّية.

وستُنفّذ المرحلة الأولى في الفترة من الأول وحتى والخامس من الشهر الجاري وستشارك بها قوات من المشاة والمدرعات والمدفعية، والثانية بدأت في 29 يوليو (تموز) الماضي وستستمر حتى العاشر من أغسطس (آب) الجاري بمشاركة الطائرات العسكرية.

وتفاقمت التوترات بين أذربيجان وأرمينيا، بسبب الصراع القائم منذ 3 عقود بسبب سيطرة الأخيرة على إقليم ناجورنو كاراباك الأذري، منذ 12 يوليو (تموز) الماضي بعد نشوب مناوشات بينهما على قطاع حدودي آخر غير المذكور.