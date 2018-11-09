أزمة السيول تطيح بوزير الاشغال الكويتي

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قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الجمعة إن وزير الأشغال العامة حسام الرومي قدم استقالته بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء أمطار غزيرة وسيول.

وعبر الرومي عن “عميق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد”.

وقدّم اعتذاره لكافة المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للضرر.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، مرزوق الغانم، في بيان، توجيه دعوة إلى الحكومة والنواب، لعقد اجتماع، الأحد.

وأوضح البيان، أن الاجتماع سيبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على المواطنين، وتعاطي الجهاز الحكومي وتعامله مع أضرار المواطنين الناتجة عن هذه الكوارث.

وشهدت الكويت، الثلاثاء الماضي، أمطارا رعدية غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه في بعض الأنفاق والشوارع في مختلف أنحاء البلاد.