أزمة جديدة بين "تل أبيب" وبولندا والسبب مغنية اسرائيلية

أثارت تصريحات المغنية الإسرائيلية نوعا كيريل أزمة بين تل أبيب ووارسو. وفي تصريحها، اعتبرت نوعا كيريل فوزها في مسابقة اليوروفيجين على منافستها البولندية انتصارًا بعد نجاة عائلتها من الموت في الهولوكوست.

وردًا على هذه التصريحات، دعا باول جابلونسكي نائب وزير الخارجية البولندي كيريل لزيارة بلاده قائلاً: "لترى بأم عينها الأماكن التي ارتكب فيها النازيون جرائم ضد البولنديين واليهود في بلادنا".

في مارس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بولندا ستعيد سفيرها إلى "تل أبيب" بعد تدهور العلاقات بين البلدين. على خلفية رحلات مدرسية إسرائيلية إلى مواقع تذكارية للمحرقة النازية في بولندا أججت التوتر بين الجانبين.

وتم تعليق الرحلات التعليمية التي كانت تُنظم للطلاب الإسرائيليين إلى بولندا العام الماضي بسبب وجود حراس مسلحين يرافقون الطلاب. ولكن في الآونة الأخيرة، تم استئناف هذه الرحلات.

في يوليو/تموز، تعهدت بولندا وإسرائيل بتحسين العلاقات التي تدهورت بشكل كبير، بعد أن طرحت وارسو قانونًا يحد من قدرة اليهود على استعادة ممتلكاتهم التي تعود للحرب العالمية الثانية. واتفق البلدان على تبادل إرسال السفيرين، مما يعزز التواصل والتفاهم بينهما.

وأصدرت وقتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا يشدد على أن عودة السفير البولندي إلى إسرائيل واستئناف الرحلات المدرسية إلى بولندا تعتبر خطوات هامة في تعزيز العلاقات بين البلدين.