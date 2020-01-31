أزمة دولية وشيكة بسبب فرار 700 ألف شخص من إدلب السورية

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري يوم الخميس إن الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية السورية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بشمال غرب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية دفع نحو 700 ألف شخص للفرار صوب الحدود مع تركيا مما يزيد خطر حدوث أزمة دولية.

وأحرزت القوات الحكومية، تدعمها القوة الجوية الروسية، تقدما سريعا في إدلب الأسبوع الماضي مما أثار اضطرابا شديدا في المنطقة التي لجأ إليها ملايين السكان منذ اندلاع الصراع في سوريا قبل نح تسع سنوات.

وقال جيفري في مؤتمر صحفي إن الطائرات السورية والروسية نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب "خاصة ضد المدنيين" خلال الأيام الثلاثة الماضية وإن العديد من نقاط المراقبة التركية "أصبحت معزولة" نتيجة تقدم القوات الحكومية.

وأضاف جيفري أن الهجوم "دفع نحو 700 ألف شخص كانوا نازحين بالفعل للتحرك مجددا صوب حدود تركيا وهو ما سيثير عندئذ أزمة دولية".

وتستضيف تركيا بالفعل أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري وتخشى أن يتدفق ملايين آخرون على أراضيها عبر الحدود قريبا.

وسيطرت القوات الحكومية السورية يوم الثلاثاء على ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب وهي معرة النعمان في نقطة تحول مهمة لمسعى الرئيس بشار الأسد استعادة السيطرة على كل أراضي البلاد.

ومعرة النعمان مركز حضاري يقع على طريق دولي سريع يربط بين العاصمة دمشق وحلب ويعتبر حيويا للتجارة.

وقال لواء في الجيش السوري خلال جولة مع وسائل الإعلام في معرة النعمان يوم الخميس إن الحملة التي يشنها الجيش حاليا تهدف لتأمين الطريق السريع بالكامل مشيرا إلى أن ذلك الهدف قد يتحقق خلال أربعة أو خمسة أيام.

واستمر الدخان في التصاعد من بعض البنايات في المدينة يوم الخميس بينما ملأت أنقاض واجهات منشآت أخرى الشوارع التي خلت تماما من المدنيين. (رويترز)