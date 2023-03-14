أزمة سد النهضة.. القاهرة: "خياراتنا مفتوحة"

البوابة - أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن خيارات القاهرة، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مفتوحة، وأن مصر تمتلك العديد من البدائل المتاحة لها في ظل الأزمة مع اثيوبيا.

وشدد شكري، على أن مصر لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وأن بلاده لها قدراتها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي فيها كافة الاعتبارات والعلاقات الخارجية.

ورفض الوزير المصري، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، تحديد الاجراءات التي ستتخذها مصر مستقبلا ضد اثيوبيا، في حال بقيت أديس أبابا متزمتة في مواقفها.

وقال شكري: "إننا نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها"، مشيرا إلى أن ذلك يخدم المصلحة المصرية بأن تظل كافة البدائل متاحة.

وأشار شكري، إلى أن مصر تراقب وتتابع الموقف بكل دقة، رافضا الحديث عن الملء الرابع لسد النهضة.

ووصف وزير الخارجية، قدرات الشعب المصري بأنها "لا نهائية"، مبينا أن القاهرة لا تزال تتخذ مواقف منضبطة تجاه تعنت أديس أبابا.

وأكد شكري، أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، حتى لا يقع ضرر على أحد في ضوء إطار تفاوضي.