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أزهار الربيع تزين طوكيو
أزهار الربيع تزين طوكيو
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نشر 01 نيسان/إبريل 2019 - 05:43 بتوقيت جرينتش
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يقل السكان والسياح الزوارق للتمتع بمناظر خلابة على ضفاف نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تظهر أشجار الكرز المتفتحة في بداية فصل الربيع.
Array
2.5
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بينترست
ديليشوس
ستامبل ابون
ديغ
ريديت
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