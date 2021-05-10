منشور 10 أيّار / مايو 2021 - 01:35 تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند أزهار الكرز تزين حدائق برلين مع بدء فصل الربيع اندلاع حريق ضخم على سطح فندق شهير في طنطا احتجاجات وأعمال حرق قرب القنصلية الإيرانية بكربلاء طليق بلقيس فتحي يوجه لها صفعة قوية! مسلّح يقتل 6 أشخاص بحفلة عيد ميلاد بالولايات المتّحدة ثم ينتحر Loading content ...