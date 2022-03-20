أزيد من 3 ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي

فرّ أكثر من 3.3 مليون شخص من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 فبراير، حسبما أفادت الأمم المتحدة، السبت، فيما نزح نحو 6.5 مليون شخص داخل البلاد.

ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 3,328,692 شخصا هربوا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لها، بزيادة 58030 شخصا على الحصيلة التي نشرتها المفوضية، الجمعة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "يستمرّ الناس في الفرار لأنهم خائفون من القنابل والغارات الجوية والدمار الأعمى".

وأضاف "إن المساعدة أساسية، لكن لا يمكنها إنهاء الخوف. وقف الحرب وحده يمكنه اتمام ذلك".

ونحو 90% من الفارين هم نساء وأطفال. أما الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، فقد تستدعيهم الدولة للقتال، لذا عليهم البقاء في بلادهم.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن، حتى الأربعاء الماضي، فر 162 ألف من مواطني دول العالم الثالث من أوكرانيا.

ونزح نحو 6,48 مليون شخص داخل أوكرانيا، حسبما قالت الأمم المتحدة والوكالات المتصلة بها الأربعاء الماضي، بالاستناد إلى المسح الذي أجرته المنظمة الدولية للهجرة.

وقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البداية أن أربعة ملايين شخص، كحد أقصى، قد يغادروا أوكرانيا، لكن المنظمة اعترفت الأسبوع الماضي بأن هذا الرقم يمكن أن يكون أكبر.

قبل الغزو، كانت أوكرانيا تضم نحو 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، أي باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014 والمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

وفي ما يلي التوزيع الحالي لوجهات لااجئين الأوكرانيين بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

بولندا

عبر 60% من اللاجئين الأوكرانيين الحدود البولندية، أي 2,010,693 شخصا حتى الساعة.

ويدخل أيضا عشرات آلاف الأشخاص إلى أوكرانيا عبر بولندا، معظمهم من العائدين إلى القتال، ولكن أيضا آخرين يسعون للاهتمام بالأقارب المسنين أو نقل عائلاتهم إلى بولندا.

رومانيا

أشارت المفوضية إلى أن أكثر من نصف مليون أوكراني لجأوا إلى رومانيا، تحديدا 518,269 شخصا بمن فيهم الأشخاص الذي مروا في مولدافيا المجاورة.

مولدافيا

لفتت المفوضية إلى أن 359,056 أوكرانيا عبروا حدود مولدافيا العضو في الاتحاد الأوروبي والواقعة بين رومانيا وأوكرانيا.

وحدود مولدافيا هي الأقرب إلى مدينة أوديسا الأوكرانية.

يعبر عدد كبير من الأوكرانيين مولدافيا بدون المكوث فيها إذ إنها دولة صغير تعد 2,6 مليون نسمة وإحدى الدول الأشد فقرا في أوروبا.

المجر

وصل عدد الذين مروا في المجر إلى 299,273 فارًّا من أوكرانيا.

تضم المجر خمسة معابر حدودية مع أوكرانيا وعدة مدن محاذية لها بما فيها زاهوني حيث حولت السلطات المحلية المباني العامة إلى مراكز إغاثة طارئة للاجئين.

سلوفاكيا

عَبَر 240,009 أوكرانيا حدود سلوفاكيا.

روسيا

لجأ نحو 184,563 شخصا إلى روسيا.

وترى المفوضية أن 50 ألف شخص عبروا الحدود الروسية، قادمين من منطقتي دونيتسك ولوغانسك المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا بين 21 و23 فبراير.

بيلاروس

تمكن 2548 شخصا من الوصول إلى بيلاروس، وفق تعداد المفوضية.