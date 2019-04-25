أزيد من 500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

تزايدت وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في الأعياد اليهودية، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بتنظيم جولات استفزازية في باحات المسجد، اليوم الخميس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مكتوب مقتضب إن “519 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم”.

وكان أكثر من 1500 مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى منذ يوم الإثنين، بحراسة الشرطة الاسرائيلية.

وتزايدت وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية منذ بداية الأسبوع الجاري الذي تخلل عيد “الفصح” لليهود، وشهد اقتحامات لوزراء حكومة الاحتلال، ولمدير شرطة الاحتلال، ومئات المستوطنين.

وما زالت أن شرطة الاحتلال تشدد إجراءاتها على مداخل المسجد، وتقوم بتفتيش المصلين، وتحتجز هوياتهم.

(القدس العربي)