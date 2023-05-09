أزيد من 700 ألف نازح بسبب المعارك في السودان

كشفت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن أعداد النازحين داخل السودان الذي وصل إلى 700 ألف شخص منذ منتصف أبريل وذلك بسبب القتال العنيف الدائر البلاد.

وبينت الأمم المتحدة أن أرقام النازحين داخليا في السودان تضاعف في غضون أسبوع.

وبين المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون أن هناك الآن أكثر من 700 ألف نازح داخليا بسبب القتال الذي بدأ في 15 أبريل.

وتقترب المعارك في عدد من ولايات السودان من إتمام شهرها الأول، حيث ما زال الوضع على حاله رغم محاولات التهدئة في البلاد.