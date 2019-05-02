أسانج يبدأ معركته لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة

من المتوقع أن يبدأ جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، معركته لتجنب ترحيله من بريطانيا وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مثوله أمام المحكمة الخميس.

وكانت الحكومة الأمريكية قد اتهمت أسانج (47 عاما)، أسترالي الجنسية، بالتآمر مع محللة المعلومات الاستخباراتية السابقة بالجيش الأمريكي تشيلسي مانينج، من أجل تسريب وثائق سرية عام 2010.

وقالت محامية أسانج إن موكلها يعتزم التصدي لقرار تسليمه، وذلك عقب أن أصدرت محكمة مختلفة حكما بسجنه 50 أسبوعا الأربعاء بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.

وتتعلق هذه القضية بطلب تسليم آخر من السويد، على خلفية اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وهي التهم التي تم إسقاطها لاحقا.

وقالت المحامية جينفر روبنسون للصحافيين: “منذ عام 2010 ونحن نقول إن الخطر حقيقي ، والآن لدينا طلب تسليم مؤقت من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضافت: “تركيزنا الآن هو محاربة طلب التسليم “.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات لدعم أسانج في لندن وبرلين وباريس اليوم بالتزامن مع بداية إجراءات ترحيله في بريطانيا.