أسبر: أحتاج لفهم تعليقات أردوغان حول غلق قاعدة إنجيرليك

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه يحتاج إلى الحديث مع نظيره التركي؛ لفهم مدى جدية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال إنه قد يغلق قاعدة إنجيرليك الجوية التي تحوي رؤوسا نووية أمريكية.

وقال إسبر للصحفيين، أمس الاثنين: "لم أُحط علما بالأمر من قبل. أول مرة علمت به كان من خلال الصحف... ومن ثم فأنا بحاجة إلى الحديث مع نظيري التركي؛ لفهم ما يقصدونه فعلا، ومدى جديتهم".

وكان الرئيس التركي أكد أنه قد يبحث طرد القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك الجوية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بلده.

كما هدد أردوغان بإغلاق قاعدة كوراجيك للرادار، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي أدلى بها في مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تهديدا مماثلا.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء المقبل، تشريعا مقترحا لمعاقبة تركيا على شراء نظام الصواريخ الروسية من طراز (إس 400)، الذي لا يتوافق مع الأنظمة التي يستخدمها الأعضاء الآخرون في الناتو. (وكالات)