أسترازينيكا متبوعا بجرعة من فايزر "آمن وفعال"

الاستجابة المناعية للأشخاص الذين تلقوا جرعة فايزر، يزيد بما يتراوح بين 30 و40 مرة عن المجموعة التي تلقت جرعة أسترازينيكا فقط.

قال باحثون الثلاثاء، إن دراسة إسبانية بشأن مزج اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 خلصت إلى أن إعطاء جرعة من لقاح فايزر للأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعة واحدة من لقاح أسترا زينيكا ”آمن جدا وفعال“.

واكتشفت الدراسة، التي أجراها معهد كارلوس الثالث للصحة المدعوم من الدولة، أن الاستجابة المناعية للأشخاص الذين تلقوا جرعة فايزر، يزيد بما يتراوح بين 30 و40 مرة عن المجموعة التي تلقت جرعة أسترازينيكا فقط.

وأفاد الباحثون بأنه تم رصد القليل من الآثار الجانبية الخطيرة بين المشاركين في الدراسة وعددهم 600.

وأثير الكثير من الجدل حول لقاح أسترازينيكا، فيما قررت دول تعليق استخدامه في إجراء احترازي؛ بعد ظهور مشاكل دموية مثل صعوبة تخثّر الدم أو الجلطات الدموية لدى بعض الذين تلقوه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن بعض الأدلة تشير إلى أن الجلطات غير الشائعة المرتبطة بتلقي لقاح أسترازينيكا، تحدث أكثر في النساء عن الرجال، لكنها أشارت إلى أن فارق احتمالات حدوث ذلك محدود.

وكان مسؤولون بريطانيون قد قالوا من قبل، إن احتمالات حدوث الجلطات مرتبط بالسن، بينما لم يتم إثبات وجود علاقة بالجنس، مشيرين إلى أن النساء تلقوا اللقاح أكثر من الرجال.