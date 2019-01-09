أستراليا تبحث استقبال السعودية رهف كلاجئة

السعودية رهف القنون

قالت الحكومة الأسترالية الأربعاء إنها تدرس استقبال الشابة السعودية رهف محمد القنون كلاجئة، بعد أن فرت إلى تايلاند خشية أن يقتلها أهلها، وذلك بعد أن أحالت الأمم المتحدة قضيتها إلى أستراليا لدراستها.

ووصلت رهف (18 عاما) إلى بانكوك يوم السبت سعيا للحصول على اللجوء. وقالت أستراليا إنها ستدرس استقبالها إذا اعتبرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاجئة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأسترالية في رسالة بالبريد الإلكتروني ”أحالت المفوضية الآنسة رهف محمد القنون إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة“.

وأضافت الوزارة أنها ستبحث الطلب ”على النحو المعتاد، كما تفعل مع كل طلبات الإحالة التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين“. وأحجمت عن التعليق بما هو أكثر من هذا.

وامتنع أيضا مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تايلاند عن التعليق.

وقال سوراتشات هاكبارن رئيس إدارة الهجرة في تايلاند إن رهف رفضت لقاء والدها وشقيقها اللذين وصلا إلى بانكوك هذا الأسبوع.

وأضاف ”أراد أن يتأكد أن ابنته في أمان... وقال لي إنه يريد أن يأخذها معه“. وقال إن الأب نفى ما ذكرته ابنته من أن الأسرة تؤذيها بدنيا ومعنويا.

ومضى قائلا إن الأب سيبقى في تايلاند تحت رعاية السفارة السعودية إلى أن يتضح إن كانت رهف ستحصل على حق اللجوء وأين.

ومن المقرر أن تصل وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين إلى بانكوك يوم الخميس في زيارة مرتبة مسبقا ستبحث خلالها قضية لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي الذي حصل على وضع لاجئ في أستراليا لكنه محتجز في تايلاند.

وكانت تايلاند قد رفضت في البداية دخول رهف لدى وصولها يوم السبت. وسرعان ما بدأت الشابة السعودية في نشر رسائل على تويتر من منطقة الترانزيت في مطار سوارنابوم في العاصمة بانكوك قائلة إنها فرت من الكويت وستكون حياتها في خطر إن هي أعيدت للسعودية.

وفي غضون ساعات كانت حملة قد بدأت على تويتر وسرعان ما انتشرت عبر العالم.

وخلال 36 ساعة كانت الحكومة التايلاندية قد عدلت عن قرارها وضع الفتاة في طائرة تعيدها إلى أسرتها.

وسمحت لها تايلاند بالدخول وبدأت يوم الثلاثاء عملية السعي للجوء إلى دولة ثالثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

* لاعب كرة قدم في السجن

جذبت قضية الشابة السعودية انتباه العالم إلى القواعد الاجتماعية الصارمة بالمملكة، ومن بينها إلزام المرأة بالحصول على إذن ولي أمرها قبل السفر، وهو ما تقول منظمات حقوقية إنه قد يبقي فتيات وسيدات أسيرات عائلات تسيء معاملتهن.

ويأتي هذا في وقت يدقق فيه حلفاء السعودية الغربيون في تصرفاتها إثر مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول وبسبب التبعات الإنسانية لحربها في اليمن.

وربما تبحث وزيرة الخارجية الأسترالية قضية رهف مع نظيرها التايلاندي، رغم أن بيانا رسميا أستراليا ذكر اسم العريبي فقط قبل الزيارة.

كانت السلطات التايلاندية قد اعتقلت العريبي ووجهت إليه اتهامات أواخر العام الماضي.

وطلبت البحرين من تايلاند ترحيله، وهو محتجز انتظارا لجلسة محاكمة لتقرير مصيره.

وقالت بين في بيان ”منحت الحكومة الأسترالية العريبي إقامة دائمة اعترافا بوضعه كلاجئ“ مضيفة أنها ستسعى لإعادته إلى أستراليا.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي للسلطات التايلاندية ”التعامل بإنسانية“ مع العريبي بنفس طريقة تعاملها مع رهف.