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أستراليا تستدعي سفير تركيا على خلفية تصريحات إردوغان حول مجزرة كرايست تشيرش

أستراليا تستدعي سفير تركيا على خلفية تصريحات إردوغان حول مجزرة كرايست تشيرش
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