أستراليا تعترف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا

مزيد من الدول باتت تعترف بغوايدو

اعترفت أستراليا برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقّتا لفنزويلا إلى حين إجراء انتخابات، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة الإثنين.

وقالت الوزيرة ماريز باين في بيان، إنّ بلادها تؤيّد حصول "انتقال نحو الديموقراطيّة في فنزويلا في أسرع وقت ممكن". ويأتي اعتراف أستراليا بغوايدو رئيسا لفنزويلا، إثر خطوة مماثلة اتّخذتها الولايات المتّحدة وكندا ودول عدّة في أمريكا اللاتينيّة.



والأحد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انضمامه إلى الدول التي اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو رئيسا للبلاد، التي تشهد "انقلابا سياسا".

وقال نتنياهو في تصريحات مصور: "تنضم إسرائيل إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية في الاعتراف بالقيادة الجديدة لفنزويلا".

وتشهد فنزويلا اضطرابات داخلية إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، الأربعاء، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أعقبه إعلان الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.