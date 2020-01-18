أستراليا: حرائق الغابات مستمره وفوضى جراء الأمطار

مازال العشرات من حرائق الغابات تستعر في جنوب شرقي أستراليا اليوم السبت بينما تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في حالة من الفوضى في مناطق أخرى شمال شرقي البلاد.

وجرى عزل العديد من الطرق السريعة بينما أغلقت بعض المتنزهات في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت مبكر اليوم السبت حيث ارتفع منسوب المياه إلى 330 مليمترا في بعض المناطق.

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات فيديو لعشرات السيارات التي جرفتها مياه الفيضانات.

وقال مكتب الأرصاد على موقع تويتر إن “أمطارا يتجاوز منسوبها 100 مليمتر هطلت على بعض المناطق” في جنوب شرقي كوينزلاند خلال الليل وفي وقت مبكر اليوم السبت.

وتابع المكتب “لقد هدأت الأمطار الغزيرة ولكن لا يزال من الممكن سقوط أمطار وحدوث عواصف رعدية خلال عطلة نهاية الأسبوع.. احترسوا على الطرق.. إذا غمرتها المياه لا تسلكوها”.

وقالت شرطة كوينزلاند إنها تلقت أكثر من 50 بلاغا عن غمر الفيضانات لطرق في المدينة صباح السبت. (د ب أ)