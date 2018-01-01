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أستراليا: فضيحة مكالمة مستشار ترامب السابق لن تؤثر على علاقاتنا مع واشنطن

أستراليا: فضيحة مكالمة مستشار ترامب السابق لن تؤثر على علاقاتنا مع واشنطن
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