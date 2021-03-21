أستراليا.. فيضانات تجبر الآلاف على مغادرة منازلهم (فيديو)

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت الساحل الشرقي من استراليا، بإجبار الآلاف على ترك منازلهم.

وقالت السلطات الاسترالية اليوم الأحد، بأن الفيضانات هي الأعنف منذ نصف قرن.

وأوضحت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان، أن هطول الأمطار في أكثر ولايات أستراليا سكانا، ويبلغ عددهم 8 ملايين نسمة، كان أسوأ مما كان متوقعا في باديء الأمر، خاصة في المناطق المنخفضة بشمال غربي سيدني.

#Australia's east coast battered by heavy rain pic.twitter.com/t32f64A35f — The National (@TheNationalNews) March 21, 2021

وقالت بريجيكليان إن السلطات ربما تطلب من 4 آلاف شخص آخرين إخلاء منازلهم.

وأمرت السلطات الأسترالية السكان في مناطق بشمال غربي مدينة سيدني بإخلاء منازلهم في منتصف الليل، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الأحد، حيث تسببت المياه التي تتحرك بسرعة في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة.

وأغلقت عدة طرق رئيسية في كل أنحاء الولاية، في حين ألغت مدارس كثيرة الدراسة يوم الاثنين.

ووجهت تحذيرات من مخاطر الفيضانات وأوامر بالإخلاء لنحو 13 منطقة في نيو ساوث ويلز، مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار وتزايد الأمطار، مما يشكل خطرا

Heavy rain on Friday and Saturday lead to flooded roads, a swollen damn, and an intensified waterfall in South Wales, Australia. https://t.co/u2nHXzUxJP pic.twitter.com/MVYVIiLIyC — AccuWeather (@accuweather) March 21, 2021